ANNULLATO IL CAPODANNO "GRANDE GATSBY" DEL D.ONE AL PAGUS "PROBLEMA TECNICO"

E' con una comunicazione di poche righe che lo staff del D.One, il ristorante dello chef stellato Davide Pezzuto, annuncia che il Capodanno al "Pagus", il locale "fratello" dello stesso D.One ma dedicato agli eventi che richiedono spazio maggiore, è stato annullato. Così scrive lo staff: «Durante la notte si e’ verificato un grave problema tecnico al Pagus. Non sapendo se il danno potrà essere riparato in tempi brevi, siamo stati costretti ad annullare il cenone di Capodanno previsto in quella location e stiamo informando tutti coloro che avevano prenotato, affinché possano organizzarsi diversamente». E' davvero un dispiacere per quanti avevano prenotato, anche perché la serata, in stile Grande Gatsby, si annunciava come una delle più interessanti dell'intero panorama abruzzese.