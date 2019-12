SVENTATO DAI CARABINIERI DI TORRICELLA SICURA MAXIFURTO DA OLTRE CENTOMILA EURO

E’ di quasi centomila euro il valore della merce che, questa notte, i ladri stavano cercando di portar via dal magazzino dell’azienda “L’Orsetto”, nella zona industriale di Torricella. Ed è solo grazie al provvidenziale intervento dei Carabinieri della locale caserma, guidati dal Luogotenente Elledeo Franceschini, se il furto non è andato a segno. I militari dell’Arma, infatti, che stanno presidiando il territorio da giorni, anche in seguito ad un furto che aveva colpito la sede della Mediterranea surgelati, hanno notato subito movimenti sospetti e si sono introdotti nello stabilimento, scavalcando il cancello che i ladri avevano chiuso dall’interno, per poter agire indisturbati. Su un mezzo, sul quale si stanno effettuando accertamenti, si apprestavano a caricare bancali di merce, per un valore complessivo di oltre centomila euro. Alla vista dei carabinieri, i ladri si sono dati alla fuga per le campagne, ma le indagini stanno producendo già risultati che lasciano intuire una soluzione positiva.