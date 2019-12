“PERLA” NATALIZIA DI BOSSI: “I MERIDIONALI STRARIPANO COME GLI AFRICANI”

Nuova "perla" del Senatut Umberto Bossi. "Mi sembra giusto aiutare il Sud altrimenti straripano come l'Africa". Lo ha detto Umberto Bossi, intervenendo al Congresso della Lega. Per il fondatore del Carroccio, "la nostra gente del Nord deve vivere tranquillamente e pagare meno residuo fiscale di 100 miliardi di euro". Il residuo fiscale è la somma che una pubblica amministrazione preleva dai cittadini per coprire la differenza tra i finanziamenti statali e il costo dei servizi da erogare. A proposito di euro a tanti zeri, non si hanno notizie di esternazioni del Senatur in merito ai 49 milioni che la Lega dovrebbe restituire allo Stato