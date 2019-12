Cosa succede in città? / Il pane non fa solo il pane

Partiamo da un presupposto, giusto per rendervi partecipi della mia prospettiva: mangio di tutto, assaggio qualunque cosa della cultura nostra o altrui. Amo ogni prodotto dell’arte culinaria, in qualsiasi forma concepita, ma quando torno a Teramo il pane per me il lo prendo da “Il Pane”. A Teramo basta dire “Il Pane ”, a San Berardo, e ti si apre un mondo. Pane casereccio ? Pane alle noci ? Pepatill’, bocconotti e sfujatell’ ,che fa lu Natale ancore chiù bell , e lurrècaggiunitt’ , quasi buoni come quelli che faccio io . Tutti in città sanno di che stiamo parlando. L’impatto, una volta entrati, è assolutamente positivo e sottolinea il carattere ibrido del locale: a destra i dolci della tradizione teramana, unici al mondo, davanti il piccolo bancone dove spiccano le meravigliose forme di pane artigianale.La filosofia è chiara, ben rappresentata non solo dal format ma anche dai prodotti esposti sugli scaffali: cura per le materie prime, e ingredienti di qualità.Prodotti di eccellenza e personale molto cordiale e gentile,qualità ottima al giusto prezzo, vasta scelta di prodotti da molti tipi di pane a dolciume di vari tipi. Per chi non è teramano, e solo per loro, devo dire che il Pane è un piccolo panificio situato nel cuore di Teramo. La qualità e la diversità dei suoi prodotti artigianali portano inevitabilmente le persone a tornare ogni giorno a comprare pane, dolci o deliziose pizzette preparate e cucinate artigianalmente.L’obiettivo del panificio è quello di portare sulle tavole un prodotto di qualità artigianale e soddisfare le diverse richieste. Una piccola impresa che attribuisce grande importanza all'innovazione e alla creazione, e rimane sempre a disposizione per soddisfare ogni esigenza. Nell’attività più nota di San Berardo, gli esperti panettieri creano, modellano, impastano e cucinano pani, focacce e dolci secondo la migliore tradizione artigianale. Offrono una gamma di prodotti realizzati nel laboratorio con materie prime di qualità, un assortimento di sapori generosi fatti con il know-how e il maggior amore possibile.Gusto, freschezza, semplicità sono le cose che vogliono condividere attraverso i loro prodotti, a Teramo, dal lunedì al sabato: pane fresco e dolci in qualsiasi momento, realizzati da appassionati artigiani della panificazione.Il segreto per ottenere il pane buono passa inevitabilmente da una lavorazione di tipo artigianale fatta con cuore e passione. Niente più alimenti congelati, pesticidi e conservanti; usano le stesse tecniche di fabbricazione dei nostri artigiani del passato, con il vantaggio aggiuntivo di servizi aggiornati per ogni cliente.La specialità è il pane della tradizione italiana e locale, che non ha subito alcun trattamento congelante durante la sua preparazione, senza aggiunta di additivi, modellato a mano e cotto lentamente e accuratamente . Dal pane bianco, ai filoni, ai panini speciali, senza dimenticare una vasta gamma di focacce e pizzette di ogni tipo e gusto, più i dolci tradizionali, tutti i prodotti del panificio sono realizzati, inoltre, con farine di alta gamma di diverse varietà, quali farina di segale, di grano saraceno, di farro, di kamut, farina di mulino, di grano, di castagna.In un momento in cui la tracciabilità degli ingredienti e la composizione del nostro pane stanno diventando sempre più importanti, siamo certi che la migliore garanzia relativa ai prodotti e alla qualità costituisca la base per un vero rapporto di fiducia con i clienti vecchi e nuovi del panificio.ll panificio realizza anche dolci e paste di diversa tipologia, nonché dolci tradizionali da servire in occasione delle principali festività, come la Pasqua, il Natale o il Carnevale.Tutti i prodotti sono fatti in casa e realizzati con ingredienti freschi e selezionati, gli unici capaci di infondere genuinità e freschezza a pasticcini, bignè, millefoglie, torte di frutta e dolci di ogni genere.

Leo Nodari