MONTICELLI: «LA GIUNTA MARSILIO HA CANCELLATO LO STRAORDINARIO LAVORO CHE ABBIAMO FATTO CON ABRUZZO DAL VIVO»

«Abruzzo dal Vivo... Sinonimo di turismo, di cultura, di una ricostruzione che non è solo fisica, materiale, ma anche sociale, perché gli splendidi luoghi di cui siamo ricchi tornino ad essere attrazione e bellezza per tutti. Abruzzo dal Vivo... Anno di lavoro fatto di impegni e sacrifici che sono riusciti a convogliare nei Comuni del Cratere nomi del calibro di Paolo Fresu, Moni Ovadia, Francesco De Gregori, Alessandro Haber, Ermal Meta, Skin, Vince Tempera, Leo Bassi e tanti altri... riuscendo a innescare un circolo virtuoso perché abbiamo riunito le comunità locali e accolto tanti turisti sia nel periodo estivo che in quello invernale.

Abruzzo dal Vivo è tutto questo, ma Abruzzo dal Vivo non accenderà di nuovo i riflettori. L'amministrazione regionale guidata da Marsilio ha infatti cancellato la relativa delibera... E ADESSO?» Parole di Luciano Monticelli, "padre" di Abruzzo dal Vivo, che così commenta l'annullamento della delibera.