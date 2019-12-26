ALTRO DRAMMA SUL GRAN SASSO: MORTI ANCHE I DUE GIOVANI ALPINISTI CADUTI NEL VALLONE DELLE CORNACCHIE

Dramma su dramma sul Gran Sasso. Dopo il ritrovamento dell'escursionista Franca Di Donato, morta in seguito ad una caduta, si è scoperto che anche i due ragazzi, del gruppo di quattro usciti in escursione e caduti, sono morti.
LA TRAGEDIA SI E' VERIFICATA ALLE 08:00 CIRCA, A PIETRACAMELA , LOCALITÁ VALLONE DELLE CORNACCHIE QUOTA 2.600 METRI SLM, DUE GIOVANI ALPINISTI CHE STAVANO EFFETTUANDO UN’ESCURSIONE UNITAMENTE AD ALTRI, SONO SCIVOLATI PRECIPITANDO NEL CANALONE SOTTOSTANTE PER CIRCA 1.000 METRI. I CORPI SONO STATI RECUPERATI DOPO ALCUNE ORE DA PERSONALE DEL SOCCORSO ALPINO, DEL 118 CON ELISOCCORSO E DELLA STAZIONE CARABINIERI DI PIETRACAMELA ED È IN CORSO IL LORO TRASFERIMENTO ALL’OBITORIO DELL’OSPEDALE CIVILE DI TERAMO.
GLI ALPINISTI SONO DUE GIOVANI DI 28 E 25 ANNI ORIGINARI DI CORFINIO (AQ): SI TRATTA DI: RUZARD BARONE DI 24 ANNI E DI ANDREA ANTONUCCI DI 28 ANNI.
LE SALME SONO STATE MESSE A DISPOSIZIONE DEL P.M. DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE.