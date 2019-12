VIGILANTE A FINE TURNO PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO E SI SCHIANTA CONTRO UN MURO

Stanotte, poco dopo le 6:00, una squadra dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta sulla SS80 a Piano d'Accio di Teramo, per un incidente stradale avvenuto all'altezza dello stadio Bonolis. Nell'incidente è rimasta coinvolta una Fiat Panda condotta da un vigilante 39enne di Teramo che, al termine del turno di servizio, stava facendo rientro alla propria abitazione. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Teramo, intervenuti sul posto per i rilievi, l'auto è uscita fuori strada mentre percorreva la statale in direzione Teramo, andando a scontrarsi contro il muretto a bordo strada, per poi essere rimbalzata al centro della strada. La squadra dei vigili del fuoco, intervenuta sul luogo dell'incidente, ha collaborato con il personale del 118 per prestare soccorso all'infortunato e ha provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato. A causa dei traumi riportati a seguito dello scontro, l'uomo è stato trasportato presso l'Ospedale di Teramo per le cure necessarie. Durante l'intervento la strada statale è rimasta chiusa la traffico veicolare. Sul posto è intervenuti un carro attrezzi per la rimozione del mezzo incidentato.