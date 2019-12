CHIUDE (PER CAMBIO GESTIONE) IL BAR DELL'OSPEDALE

La ASL di Teramo comunica che, al fine di garantire l’avvicendamento nel servizio di gestione del bar all’interno del Presidio Ospedaliero “G. Mazzini” tra l’operatore economico uscente e il nuovo aggiudicatario in concessione del servizio, i locali del bar dell’Ospedale di Teramo rimarranno chiusi al pubblico dal 1 Gennaio 2020 e per tutto il tempo tecnico strettamente necessario all’assolvimento delle formalità di passaggio delle consegne e per l’allestimento dei locali da parte del nuovo gestore.

Durante la chiusura saranno garantite le forniture di ristoro tramite i distributori automatici interni al presidio ospedaliero dislocati nei vari piani.