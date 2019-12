CHIUDE L’OSTERIA MARCA ZUNICA...MA È SOLO UN ARRIVEDERCI



Dopo solo 18 mesi di attività, con risultati eccellenti e menzioni sulle Guide più importanti in Italia, l’Osteria Marca Zunica di Ascoli Piceno ha chiuso i battenti.

A causa di controversie e divergenze diventate insanabili tra la società che ha ceduto il ramo di azienda, la Leomars Srl, e la società Cusinelab Srl, che gestisce l’Osteria Marca Zunica, il ristorante voluto fortemente dal ristoratore Daniele Zunica ha lasciato lo splendido Palazzo Guiderocchi, di proprietà del Comune di Ascoli Piceno, e traslocherà altrove, sempre in città o scegliendo altri luoghi nell’incantevole provincia marchigiana.

L’Osteria Marca Zunica, su iniziativa di Daniele Zunica dell’Hotel Zunica 1880 di Civitella del Tronto, ha cominciato l’attività il 1 aprile del 2018, ed è diventata presto il punto di riferimento per la ristorazione gourmet ad Ascoli Piceno, con una menzione sulla Guida Espresso, i riconoscimenti di 2 Gamberi su 3 sul Gambero rosso, lode da la Guida de "La Repubblica" e della Buona cucina Touring sul Touring Club.

“La scommessa di investire ad Ascoli Piceno, osserva Daniele Zunica, è stato un atto d’amore verso una delle più belle città italiane. In questi 18 mesi abbiamo lavorato benissimo, intercettando il target dei numerosi turisti che visitano quotidianamente Ascoli Piceno e che cercavano un prodotto differente, e avviando un dialogo nuovo e proficuo con la città di Ascoli, che ci ha ben presto eletto a ristorante di riferimento.

Vogliamo restare in città, conclude Zunica, e stiamo già vagliando una serie di soluzioni alternative che consentano di riaprire nel più breve tempo possibile ad Ascoli Piceno, o anche in provincia, dove ci hanno già avanzato diverse proposte”. Ma sono arrivate proposte anche dall'Abruzzo e dal Teramano in particolare. Rumors cittadini vorrebbero che tra le ipotesi possibili ci sia anche l'apertura di un ristorante proprio in piazza Martiri della Libertà, destinato a diventare di certo un "faro" della cucina aprutina.

"L'occasione - conclude Daniele Zunica -è propizia per Augurare a tutti gli amici e clienti ascolani un Felice e Sereno Anno Nuovo".