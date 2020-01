E' VITTORIA, UNA BIMBA LANCIANESE IL PRIMO NATO ABRUZZESE DEL 2020, NEL TERAMANO IL PRIMO MASCHIETTO

E’ con una.. Vittoria che si apre l’anno d’Abruzzo. Si chiama Vittoria, infatti, la prima bimba nata in Abruzzo negli Anni 20 del Ventunesimo secolo. Madre ungherese e papà italiano, Vittoria pasa 3,120 kg ed è venuta alla luce nell’ospedale di Lanciano all’una e dodici minuti di questa notte. Mamma di origini non italiane e padre abruzzese anche per il primo maschietto, invece, è Denis Di Tizio, figlio di genitori residenti a Colonnella, nato alle 2,13 nella sala parto dell’Ospedale di Sant’Omero, ed è quindi anche il primo teramano. Nessun nato a Pescara nella notte e nelle prime ore della giornata, sono attese nascite nel primo pomeriggio. Nessun nato all’ospedale di Teramo e nessun nato, fino alle 10 di questa mattina, nell’ospedale dell’Aquila, dove sono in programma però due parti cesarei. Nessun nato a Sulmona, ma il primo nato in provincia nel 2020 è Tommaso, madre di Avezzano e papà di Tagliacozzo, nato alle 2,40 all’ospedale di Avezzano. A Chieti è nato un bambino alle 4,07, a Vasto invece nessuna nascita.