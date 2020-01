ACCOLTELLAMENTO DI CAPODANNO, IL FERITO NON È GRAVE, POCO CHIARI I CONTORNI DELLA VICENDA

aggiornamento sulla vicenda dell'accoltellamento di Silvi. A.B., 18 anni, non versa in gravi condizioni, al contrario verrà dimesso già oggi stesso;

L'arma che gli ha causato le lesioni è probabilmente un temperino tascabile;

La dinamica non è chiara, anche perché il ferito ha festeggiato il Capodanno a casa con compagna di alcuni amici, probabilmente ha esagerato con l'alcol ed è uscito di casa. Quando è tornato aveva la ferita all'addome, ma non ricorda come se l'è procurata visto che non era lucido.

Al momento si esclude qualsiasi responsabilità della convivente o delle persone che hanno trascorso il Capodanno a casa con lui