SI SCHIANTANO CONTRO UN ALBERO DOPO IL VEGLIONE, GRAVISSIMI DUE VENTIDUENNI

E' di due 22enni teramani,in condizioni gravissime, l'esito di un terribile incidente stadale avvenuto ungo la statale 259, tra i territori di Corropoli e Nereto. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Giulianova, diretti dal vicequestore Nadia Carletti e coordinati dal sostituto commissario Antonio Bernardi, il giovane alla guida, di Tortoreto, avrebbe perso il controllo dell'auto, una Mercedes Classe A, che ha sbandato e si è schiantata contro un albero sul ciglio della strada. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del vicino distaccamento di Nereto per aiutare lui e la ragazza, residente a Nepezzano, ad uscire dall'abitacolo per essere soccorsi. Sono ricoverati in prognosi riservata a Sant'Omero