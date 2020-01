QUASI CINQUEMILA PERSONE IN PIAZZA MARTIRI PER IL CONCERTO DI NICCOLO' FABI

Quasi cinquemila persone (ovvero il massimo consentito per legge), in piazza Marturi per il converto di Niccolò Fabi, che apre il nuovo anno in quella che ormai sta diventando una tradizione, ovvero il concerto pomeridiano del 1 gennaio. Soddisfatto l'assessore Filipponi, così come l'assessore Core, che hanno lavorato alla riuscita di questo Capodanno teramano del 2020.