E' MORTO MARIO NUZZO, PER TREDICI ANNI PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE TERCAS

E’ venuto a mancare stamane, dopo una breve malattia, il professor Mario Nuzzo, dal 2015 Presidente Onorario della Fondazione Tercas.

Avvocato in Roma è stato professore ordinario di Diritto Civile nel Dipartimento di Giurisprudenza della Università “LUISS Guido Carli” di Roma, in precedenza, Professore di Istituzioni di Diritto Privato nell’Università di Roma “La Sapienza”, nell’Università “L. Bocconi” di Milano e nell’Università di Teramo ove iniziò la sua brillante carriera accademica che lo portò a diventare uno dei più apprezzati giuristi del nostro Paese.

A Teramo, cui era particolarmente affezionato, divenne componente del Comitato esecutivo della Cassa di Risparmio dal 1986 al 1994 e, con l’avvento delle Fondazioni di origine bancaria, il suo primo Presidente dal luglio 1992 fino al novembre 2015.

Dal 2015 al 2018 il Prof. Nuzzo è stato Vicepresidente di Cassa Depositi e Prestiti Spa. Precedentemente, sempre in CDP, ha ricoperto la carica di Consigliere di amministrazione, Membro del Comitato Strategico, Presidente del Comitato di supporto, del Comitato Compensi, del Comitato Rischi Consiliare e del Comitato Parti Correlate.

Inoltre, è stato Membro del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione dal 2012 al 2016; Consigliere di Amministrazione dell’ACRI dal 2000 al 2015; Consigliere di Amministrazione di Fincari-Finanziaria delle Casse di Risparmio dell'Italia Centrale- s.p.a. dal 1994 al 2000; Sindaco effettivo di Meridiana Finanza S.p.A (Gruppo IRI) dal 1991 al 1994 e Consigliere di Amministrazione di Credit Merchant (Gruppo Credito Italiano) dal 1992 al 1994.

Ricopriva dall’aprile 2019 la carica di Presidente di CDP Equity.

Lascia la moglie Maria Pia ed i figli Matteo, Manlio ed Andrea.

Il Presidente Gianfranco Mancini - nell’esprimere a nome suo personale e dei componenti degli organi della Fondazione Tercas profondo cordoglio per la Sua scomparsa - lo ricorda oggi con commozione e con sentimenti di stima dopo esserne stato suo collega in Consiglio di Indirizzo in questi ultimi anni.