NUOVO INCIDENTE IN MONTAGNA: CADONO IN DUE, SI TEME IL PEGGIO

Nuovo incidebte in montagna, Due alpinisti sarebbero precipitati a valle sul versante teramano, Operazioni di recupero in corso, ma si teme per la sorte di uno dei due.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Sono vivi. Erano in cordata sulkla secobda spalla del Corno Piccolo. Uno è rimasto ancorato alla parete. L'altro è caduto ed è ferito, ma è viv