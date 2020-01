FILE DAVANTI AI NEGOZI, E' COMINCIATA LA GUERRA DEI SALDI

E’ cominciata la “guerra” dei saldi in Abruzzo. File davanti ai negozi in attesa dell’apertura. Da oggi e per sessanta giorni, in tutti i negozi saranno applicati sconti che vanno dal 30 al 50 per cento, ma non manca chi si spingerà fino al 70 per cento. La “tregua” arriverà solo martedì 3 marzo. In realtà, è ormai prassi da anni che molti commercianti anticipino di qualche ora i saldi, riservando alla clientela più affezionata una sorta di pre apertura, in modo da consentire acquisti scontati già da prima, anche se le associazioni di categoria segnalano gli effetti negativi che il Black Friday ha sui saldi. In molti, infatti, investono a novembre, proprio in occasione del venerdì degli sconti (anche questo non limitato certo ad una sola giornata, visto che ormai si tratta di venerdì…lunghi almeno fino a tutto il week end), tutta la “riserva” destinata ai saldi, anche per acquistare regali di Natale.

Secondo i dati Istat, ogni famiglia spenderà circa 170 euro anche se moltissimi spenderanno meno di 100 euro. Tra i prodotto più ricercati, come sempre, vestiti e scarpe