ARRIVA LA BEFANA DEI VIGILI DEL FUOCO



Domani, lunedì 6 gennaio, è in programma un doppio appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco. Torna infatti in piazza Martiri della Libertà a Teramo, alle 18:00, la Befana dell'Associazione Grisù - Amici dei Vigili del Fuoco e della Sezione di Teramo dell'associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, che realizzano questo evento in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo e con il patrocinio del comune di Teramo. La Befana arriverà dall'alto con una spettacolare discesa dal Palazzo che ospita la TEAM, da cui sarà recuperata con il cestello dell'autoscala. L'iniziativa si ripete ormai da 13 anni e sarà una festa per grandi e piccini, perché l'evento offrirà spettacolo e stupore, mettendo in risalto anche automezzi operativi e doti professionali dei vigili del fuoco. Inoltre, per la prima volta, alle 15:00 di domani 6 gennaio, la Befana dei vigili del fuoco raggiungerà il Distaccamento di Roseto degli Abruzzi, dove sarà recuperata dalla torre di addestramento con l'impiego di un'autoscala. Appuntamento quindi domani al Distaccamento di Roseto degli Abruzzi alle 15:00, e in Piazza Martiri della Libertà a Teramo alle 18:00, per festeggiare la Befana insieme ai vigili del fuoco di Teramo. Saranno dimostrazioni colorate ed allegre che coinvolgeranno i tanti bambini che si raduneranno per aspettare la Befana dei vigili del fuoco ed assistere, con stupore, alla discesa della vecchina, che come da tradizione donerà caramelle e dolci ai più piccoli.