NUMERI DA RECORD PER IL PRESEPE DI CASTEL CASTAGNA

Chiude con presenze record anche la quinta edizione della Casa di Babbo Natale a Castel Castagna: migliaia di visitatori quest’anno hanno affollato la baita facendo registrare un flusso costante durante il mese di apertura, fino al giorno dell’Epifania.

“Quest’anno – spiega la sindaca Rosanna De Antoniis nel tracciare il bilancio della manifestazione – abbiamo superato ampiamente i numeri delle edizioni precedenti. È per noi motivo di grande soddisfazione, visti gli sforzi profusi dall’Amministrazione comunale per assicurare continuità al progetto in collaborazione con gli enti partner, il fatto che ormai tutti conoscano e colleghino direttamente il nostro borgo con l’attrazione, che si conferma un vero e proprio brand territoriale. Appena cinque anni fa avevo difficoltà a far capire dove si trovasse il nostro comune, mentre oggi le persone conoscono l’iniziativa, si informano attraverso i recapiti telefonici che abbiamo attivato e le pagine social, curiosi di scoprire le novità che ogni edizione riserva. Possiamo dire di aver lavorato per la promozione di un piccolo borgo montano e di esserci riusciti con ottimi risultati: la manifestazione nata cinque anni fa per volontà di questa Amministrazione ha avuto il merito di promuovere e far conoscere Castel Castagna in Abruzzo e fuori regione, generando anche un importante indotto per l’economia locale e dei territori limitrofi. Il mio auspicio è che, essendo diventata una iniziativa strutturale del comprensorio, questa manifestazione continui a crescere negli anni a venire, restituendo dignità e visibilità alle nostre aree interne. Ringrazio, infine, tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di questo risultato straordinario”.