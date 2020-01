AL TRIONFO DELLA PORCHETTA CAMPLESE IL MARCHIO "SAGRA DI QUALITA'"

“La sagra della porchetta italica di Campli è promossa a ‘Sagra di qualità’. Il prestigioso marchio è stato attribuito dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI)”. È soddisfatto il capogruppo Lega Abruzzo e consigliere regionale, Pietro Quaresimale, nel commentare il traguardo raggiunto”.La Sagra – scrive l’UNPLI nella lettera in cui annuncia l’attribuzione del marchio – ha dimostrato di essere uno strumento importante di valorizzazione delle tipicità del nostro Paese (…). Il riconoscimento assegnato ha come obiettivo quello di premiare le realtà che più si impegnano nella promozione e tutela del territorio”. “Sono contentissimo – scrive Quaresimale – Questa conquista premia la qualità della porchetta camplese e l’impegno di una comunità che da anni lavora per mantenere vive le nostre tradizioni e valorizzare i prodotti tipici. Conosco bene il valore degli organizzatori dell’evento gastronomico e so quanta passione sacrificio mettono per la riuscita dell’evento. Personalmente ho sempre sostenuto la Pro Loco di Campli durante il mio mandato da Sindaco, e di certo non mancherà il mio supporto anche in ambito Regionale per in crescita sempre maggiore. Un doveroso grazie anche a tutti i cittadini per la loro determinazione e costanza nel mantenere viva la tradizione”. La cerimonia ufficiale di presentazione delle Sagre che hanno ottenuto il marchio UNPLI è prevista per il 20 gennaio.