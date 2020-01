LE RAGNATELE DELLA MICHELESSI, «ASSESSORE, ALZI IL SUO DITO FASHION»

Ormai, sono tre anni che mio figlio frequenta questa scuola, è sono sempre tre anni che le stesse ragnatele e gli stessi spazi all’esterno ed interno dell’atrio nn vengo puliti o ripuliti.

Trovo scandaloso che una struttura pubblica, in questo caso scuola, dove si trovano classi per l’infanzia e classi di primaria, si debba convivere con quanto li circonda, sotto l’indifferenza delle maestre (in primis) e delle bidelle/i, che in teoria, sarebbero addetti al mantenimento di un’adeguata igiene e ordine dello stesso istituto.

Nella speranza che, anche, l’assessore competente posso alzare un suo dito fashion x risolvere!

Un cittadino genitore.