DOPO “MAMMA MIA”, GIAMMARCO COLUCCI SUL PALCOSCENICO DI “LASCIAMI VOLARE”

Dopo il musical MAMMA MIA in Ametrifa, appena rientrato in Italia, Il talentuoso attore teramano Gianmarco Colucci è interorete nell'opera teatrale "Lasciami Volare". Lo spettacolo è ispirato ad una storia. Da questa è nata l'associazione "Pesciolino Rosso". Gianmarco sarà in scena il 13 e il 14 gennaio al teatro Anfitrione di Roma. Lasciami volare è il titolo dell’opera teatrale liberamente ispirata alla storia di Emanuele Ghidini. Dopo il successo riscontrato dall'omonimo libro e, sulla scia delle tante iniziative della Fondazione PesciolinoRosso come gli oltre 1600 incontri con giovani e genitori tenuti da papà Gianpietro, è nato anche il progetto teatrale con l’obiettivo di utilizzare il " teatro" con la sua magia e la sua forza comunicativa per arrivare al cuore di tutti sensibilizzando su tematiche di grande attualità'. Da un tuffo, quello di Emanuele, non ha trionfato la morte, ma stanno nascendo vita e amore, dimostrando che è possibile trovare un senso anche al più grande dolore. Le problematiche giovanili e le trappole nelle quali spesso cadono i nostri giovani verranno trattate in modo autentico ed emozionale, grazie alla forza del TEATRO e alla capacità di attori professionisti, che splendidamente si sono immedesimati nei personaggi che rappresentano, nella certezza di arrivare al cuore di tante persone di tutte le età. Lasciami Volare narra di un ragazzo che incontra una strada sbagliata e purtroppo muore in seguito alla assunzione di droghe. Una storia intensa, resa attraverso quadri scenici e dialoghi di grande impatto emotivo. Regista dell'opera è MAURO MANDOLINI,