APRENU' / PUNTATA SPECIALE: UN ANNO DI R+ TRA BILANCI E NOVITA' IN ARRIVO,,,

Puntata speciale di Aprenù, quella in onda stasera alle 21 sul canale 116. Ospite del direttore Antonio D’Amore, sarà infatti Luca Verdecchia, editore dell’emittente R+ e del sito www.rpiunews.it. Una vivace chiacchierata che avrà per tema proprio l’attività editoriale di quella che si pone sempre più come una delle più innovative e interessanti realtà del panorama televisivo e web-televisivo della regione, con un grande riscontro di pubblico e di consenso. Si partirà dal bilancio del primo anno, per approdare poi al futuro prossimo, con tante novità, a cominciare proprio da Aprenù, che dopo questa puntata cambierà veste e conduttore, per arrivare ad un nuovo format musicale e ad un’emozione notturna tutta da vivere. Se volete saperne di più... questa sera alle 21 sul canale 116