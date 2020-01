RUBANO ALIMENTARI IN UN SUPERMERCATO, MA ALL'USCITA TROVANO I CARABINIERI

i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova, su richiesta del direttore di un noto supermercato giuliese, insospettitosi per lo strano comportamento di due donne, hanno bloccato queste ultime all'uscita con la refurtiva ancora addosso, ovvero generi alimentari di vario tipo per un valore complessivo di circa 100 euro. Le due, peraltro già note ai Carabinieri, M.D.G., 44 anni e S.D.G., 38 anni, entrambe di Giulianova, sono state quindi denunciate all'Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso tra loro. La refurtiva è stata subito restituita al direttore del negozio.