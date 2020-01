SCOPERTI E DENUNCIATI DUE VERI...LADRI DI POLLI

I Carabinieri di Notaresco, hanno scoperto e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per furto aggravato, in concorso, G.D.F., 39 anni e N.F., 40 anni, entrambi del luogo. In seguito alle indagini, i Carabinieri hanno infatti scoperto che i due, la notte del 28 ottobre scorso, avevano rubato da un'azienda agricola di Notaresco 10 galline e vari attrezzi da lavoro, per un valore complessivo di circa 600 euro.