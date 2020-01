SI È SPENTO NELLA NOTTE VITTORIO CIARRONI

Ci sono persone che attraversano la storia senza clamore, ma affidando al mondo il ricordo e l’esempio di una vita vissuta coltivando valori sani, come lavoro e famiglia. Vittorio Ciarroni era una di quelle persone, capaci di rendere straordinaria la normalità. Se ne è andato alle 2 della notte appena trascorsa, circondato dall’affetto dei suoi figli, che adesso lo sanno felice nelle braccia dell’amatissima moglie Vanda, perduta nel 2014. Aveva 83 anni e per tutta la vita aveva lavorato come commerciante, gestendo un frequentatissimo negozio di alimentari in centro. Una scelta di vita, quella del commercio, seguita anche da alcuni dei sette figli, come Valter del Bar Duomo e Vera, che gestisce la Pizzeria “Fuori dal Comune”. E ancora come Valerio, Viviana, Valentina e Vladimiro, mentre il conosciutissimo Vinicio è stato l’onnipresente ed efficientissimo segretario del Sindaco Maurizio Brucchi.

I funerali si terranno con ogni probabilità domani, mercoledì 15 gennaio, in Duomo