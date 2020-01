NUOVA DISCARICA ABUSIVA LUNGO LA STRADA DI CARAPOLLO

Si ingrandisce la discarica abusiva nata lungo la strada di Carapollo e che già avevamo segalato per la preseza di numerosi lampioni (forse frutto dell'arredo del giardino di una villa) scaricati da ignoti con tanto di pali e plafoniere. Tutto materiale, peraltro, mai rimosso e al quale nelle ultime ore si sono aggiunti rifiuti di ogni genere, tipo busitoni in plastica nera pieni di ogni cosa, pneumatici, addirittura un macchinario industriale, forse una pulitrice, pannelli in legno e carcasse di elettrodomestici.