SE SI ROMPE IL PONTICELLO, CI METTO UN BEL CARTELLO... E TI SALVO DAL TRANELLO

Sopra al ponticello... ci metto un bel cartello e ti salvo dal tranello. Ovvero: le manutenzioni del terzo millennio in casa dell'assessore con delega "Cigni, parchi, giardini, varie ed eventuali". Se si rompe il ponticello che si fa? Ci si mette un bel cartello, che indichi i lavori in corso... anche i lavori non ci sono, oppure una freccia direzionale che segnali quale strada obbligata... il salto dal ponticello. Benvenuti al Parco fluviale di Teramo...