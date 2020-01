IL ROTARY FA RIVIVERE LA MEMORIA MOSCIANESE DEI DUCHI D’ACQUAVIVA

Storia e cultura si incontrano tra le mura di una città che ha vissuto e conservato le “memorie” della famiglia Acquaviva D’Aragona, Duchi d’Atri. Sabato 18 Gennaio alle ore 17.30, nella sala consigliare del Comune di Mosciano Sant’Angelo (Te) si terrà un convegno sul tema con relatori di primo piano, come Sandro Galantini dell’istituto abruzzese di ricerche storiche, Roberto Ricci della Deputazione Abruzzese di Storia Patria e l’intervento dei Sindaci Giuliano Galiffi, di Mosciano Sant’Angelo, Iwan Costantini di Giulianova e Piergiorgio Ferretti di Atri. L’incontro, al quale parteciperanno anche il Presidente del Rotary Club Teramo Est, Ugo Minuti e l’assessore alla cultura del comune di Mosciano, Luca Lattanzi, sarà moderato da Attilio De Benedictis e le conclusioni affidate a Luigi Di Filippo, moscianese doc e già presidente del Rotary Teramo Est. L’evento in parola rientra le molteplici iniziative sul territorio intraprese dal Club Rotary Teramo Est, in questo caso con la collaborazione della Pro-Loco di Mosciano, il cui presidente Tonino Di Matteo relazionerà sul sistema feudale degli Acquaviva, il Comune di Mosciano e l’Associazione Culturale “ La Locomotiva”.