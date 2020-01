SEPARATO IN CASA, MALTRATTAVA L’EX MOGLIE

I Carabinieri di Mosciano Sant'Angelo hanno denunciato in stato di libertà un cinquantaseienne del luogo per maltrattamenti in famiglia e lesioni. L'uomo, infatti, già separato dalla moglie da diversi anni, di fatto però non aveva mai lasciato la casa familiare. Tutt'altro. Nel frattempo le liti con l'ex moglie si erano fatte sempre più frequenti fino a sfociare in vere e proprie aggressioni fisiche e psicologiche, ma la la donna ad un certo punto è crollata e ha denunciato tutto ai Carabinieri. In seguito alle indagini, svolte in tempi brevissimi vista la situazione di grave pericolo per la vittima, hanno consentito l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare omologato dall'Autorità Giudiziaria teramana.