REPUBBLICA RIVELA: LA FONDAZIONE TERCAS RISCHIA IL COMMISSARIAMENTO DA UN MOMENTO ALL'ALTRO

La Fondazione Tercas starebbe rischiando il commissariamento da un momento all'altro. Lo scrive oggi Repubblica, a pagina 34, in un articolo di Andrea Greco intitolato "Teramo, la Fondazione che sfida il Tesoro rischia il commissariamneto", nel quale si spiega come Gianni Mancini secondo il Ministero del Tesoro dovrebbe lasciare la presidenza perché "avendo svolto già due mandati, il secondo del quale per una durata superiore a metà del tempo previsto, non sarebbe eleggibile quale presidente per un terzo mandato". Mancini dal canto suo replica dicendo che la lettera del Ministero è arrivata con un ritardo di quattro mesi e che si sta valutando se sia corretta. Il giornalista di Repubblica annota però che: «I precetti della riforma Acri, parlano chiaro» e quindi la Fondazione, in assenza di un cambio di governance volontario, potrebbe essere commissariata da un momneto all'altro.