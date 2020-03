IL RUZZO : “NON NEVICA DA DUE ANNI, NON SPRECATE L’ACQUA”





La Ruzzo Reti ha effettuato un’attenta analisi mediante monitoraggio delle portate delle sorgenti e, continuo, dei serbatoi di accumulo. Da due anni non nevica e le stagioni sono sempre più secche, inoltre in questo periodo dell’anno diminuisce sempre l’approvvigionamento idrico e, per concludere, l’emergenza Covid-19 e la conseguente permanenza in casa della intera popolazione e una più attenta igiene di ogni cittadino sono concause di una diminuzione della portata dell’acqua come è avvenuto in tutte le altre zone d’Abruzzo.

Questo è il quadro della situazione e per garantire l’efficienza e la continuità dei servizi erogati, la Ruzzo Reti ha deciso di adottare alcune misure.

La prima misura è relativa al potenziamento del monitoraggio dei siti e degli impianti aziendali (sorgenti, partitori, serbatoi ecc.); saranno inoltre chiusi i fontanini pubblici nelle zone periferiche perché sono più difficilmente controllabili.

Nell’eventualità che si evidenzino nuove necessità e di conseguenza nuovi interventi la Ruzzo Reti ovviamente ne informerà i cittadini tutti, ai quali intanto ricorda le buone prassi per un corretto uso dell’acqua.

• Non annaffiare orti e giardini con l’acqua potabile

• Evita di lavare la macchina

• Preserva l’acqua delle fontanelle pubbliche

• Alla vasca da bagno, scegli la doccia e, mentre ti insaponi, chiudi il rubinetto. Fallo anche mentre ti lavi i denti!

• Se vuoi un bicchiere di acqua fresca, riempi una bottiglia e riponila in frigorifero.