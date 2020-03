CORONAVIRUS / RACCOLTI 170MILA EURO PER LA SANITÀ ABRUZZESE

Attraverso una compagna di raccolta fondi, promossa per sostenere le strutture sanitarie abruzzesi, sono stati raccolti finora 170mila euro sul conto corrente dedicato aperto dalla Regione Abruzzo. Pagine social e blogger hanno deciso di unire le loro community e, dal lancio della campagna iniziata il 10 marzo scorso, ad oggi, è stata raccolta una ragguardevole cifra immediatamente disponibile per l’acquisto di macchinari, mascherine, dispositivi di protezione individuale e quant’altro necessario da mettere a disposizione delle strutture sanitarie abruzzesi per fronteggiare la gravissima situazione determinata dalla pandemia Covid-19. Il presidente Marco Marsilio e la struttura del Servizio emergenze di protezione civile esprimono soddisfazione e ringraziamento per la sensibilità e la vicinanza dimostrata ancora una volta dai cittadini abruzzesi.