È UN IMPIEGATO 62ENNE IL PRIMO TERAMANO UCCISO DAL CORONAVIRUS

È un dipendente pubblico di 62 anni, marito di una commerciante, il primo teramano ucciso dal Coronavirus. L’uomo, conosciuto e apprezzato in città anche per il suo impegno nel volontariato, per anzianj e disabili. Si è spento all’improvviso in casa, probabilmente anche per altre patologie, visto che soffriva da tempo di un problema cardiaco. Gli esami successivi al decesso hanno accertato la presenza del Coronavirus.