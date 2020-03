Cosa succede in città? / IL VIRUS NON FERMA L’IMPEGNO

I ragazzi della seconda C del Liceo Scientifico Statale Corradino D’Ascanio di Montesilvano, hanno ideato e realizzato il gioco “Memory etciù e il virus non c’è più”, Il gioco è stato pensato per un pubblico di bambini, allo scopo di favorire la memorizzazione delle raccomandazioni del Ministero per limitare la diffusione del Covid-19 attraverso un linguaggio più vicino al loro, ovvero il gioco. Il gioco, quindi, si presenta come un Memory classico nel quale vengono disposte, in uno nel quale si staglia un arcobaleno che infonde sicurezza e speranza, un totale di venti carte, rappresentati le 10 regole divulgate dal Ministero Della Salute:

-Mantieni la distanza di almeno 1 metro delle altre persone. -Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica. -Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. -Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito. -Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. -Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate. -In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni. -Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. -Non uscire di casa se non per necessità -Non prendere farmaci antivirali nèantibiotici senza la prescrizione del medico

Al completamento della prima parte del gioco, ognuna di queste regole viene associata una rima che illustra i comportamenti da tenere per evitare il contagio, queste rime vanno poi a comporre una filastrocca che le riassume tutte. Il gioco pensato come strumento didattico rivolto per lo più ai bambini è fruibile gratuitamente sul portale www.gamefalconeboresellino.it nel quale inoltre sono presenti anche altri videogiochi, inerenti a progetti di promozione e cultura della legalità inseriti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, quali “Follow the money” e “Rinascita Scott” il primo riguardante i Giudici Falcone e Borsellino ed il secondo verte sull’inchiesta Rinascita Scott del Dottor Gratteri. Inoltre è possibile giocare accedendo anche dal sito Istituzionale del nostro Liceo. http://www.liceodascanio.edu.it. Il progetto è stato coordinato dai docenti Graziano Fabrizi, Monica Mariani e Rita De Vincentiisattraverso la didattica a distanza, perchè di fatto la scuola non si ferma neanche in un momento così delicato per noi tutti.