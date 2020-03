CORONAVIRUS / ALTRI DUE ANZIANI DECEDUTI NEL TERAMANO

alle ore 16:00 di questopomeriggio, alla ASL di Teramo i pazienti ricoverati positivi al Covid-19 sono 53.

Di questi,15 sono ricoverati in Malattie Infettive, 5 sono in Rianimazione Covid a Teramo, 28 sono ricoverati nei RepartiCovid dell’Ospedale di Atri e 5 in Rianimazione sempre adAtri.

Un uomo di Castiglione M.R. di 79 anni e una donna di Silvi di 86anni,ricoveratiad Atri in uno dei Reparti Covid, sono deceduti nel tempo intercorso tra il bollettino di stamane e quest’ultimo.