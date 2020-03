RESTA CON L’AUTO IN UN SOTTOPASSO ALLAGATO

Nella giornata di oggi i vigili del fuoco di Teramo hanno effettuato 25 interventi a causa del maltempo che ha interessato l'intero territorio provinciale. Principalmente i vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere alberi, rami e altri elementi pericolanti, oltre a soccorrere automobilisti in difficoltà per le condizioni delle strade e a causa di sottopassi allagati. I comuni maggiormente colpiti sono tutti quelli della costa sud, oltre ai comuni di Mosciano Sant'Angelo, Torano Nuovo e Teramo. Particolarmente impegnati i vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto che hanno effettuato diversi interventi a Roseto, Cologna Spiaggia, Silvi, Pineto e Giulianova, operando, principalmente, per prosciugare scantinati e sottopassi. I sommozzatori del Nucleo di Roseto degli Abruzzi sono intervenuti a Casoli di Atri, a seguito dell'allargamento del sottopasso autostradale sulla SP27/A. Una Renault Megan è rimasta bloccata nel sottopasso a causa dell'alto livello dell'acqua che ha causato lo spegnimento del mezzo. I sommozzatori hanno provveduto a soccorere il conducente e recuperato l'auto trainandola fuori della zona allagata. Una squadra di vigili del fuoco di Teramo è intervenuta in località Frondarola, presso un'abitazione interessata da copiose infiltrazioni d'acqua piovana a causa dei lavori di ristrutturazione bloccati prima che fosse completato il rifacimento della copertura. I teli impermeabili posizionati dall'impresa non sono stati in grado di contenere tutta l'acqua piovana che si è infiltrata nel solaio sottostante. Al momento i vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi sono impegnati a prosciugare un sottopasso a Roseto degli Abruzzi.