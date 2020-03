VIDEO / BRANCO DI CINGHIALI INVADE UNA VIGNA NEL TERAMANO

La battuta, inevitabile, è questa: «Bisognerebbe mandare un branco di lupi a verificare se abbiano l’autocertificazione». Battute a parte, questo branco di cinghiali, ripreso con un telefonino nell’area collinare che poi digrada verso il Borsacchio, non fa ridere. Anzi: preoccupa e molto, perché dimostra ancora una volta quanto sia cresciuta la popolazione dei cinghiali e quali danni possa provocare alle coltivazioni. In questo caso, ha preso letteralmente possesso di una vigna. Una situazione che gli agricoltori segnalano e denunciano da tempo, ma contro la quale non sembra si riescano a trovare soluzioni efficaci.

