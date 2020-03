SANIFICAZIONE STRADALE, IL RUZZO SPIEGA: «NON VOGLIAMO SOSTITUIRCI AI COMUNI»

In riferimento alla nota avente ad oggetto "Interventi di pulizia e sanificazione di strade ed aree comunali. Emergenza Sanitaria Covid 19. Comunicazione.", recentemente riportato dagli organi di stampa, il Direttore Generale, Pierangelo Stirpe, tiene a precisare che «rientra all'interno di una normale ed ordinaria corrispondenza tecnica tra la società ed i comuni soci. La Ruzzo Reti S.p.A. non può e non vuole prendere alcuna posizione sulle competenze sanitarie proprie degli enti locali ma si è sentita di offrire la propria collaborazione tecnica in ordine all'utilizzo delle sostanze più adeguate all'attività di sanitizzazione così come indicate dal Ministero della Salute, a tutela dei cittadini e dell'ambiente».