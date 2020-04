VIDEOMESSAGGIO DEL VESCOVO ALLA PICCOLA OPERA

Oggi, 2 aprile, era previsto l’incontro con il vescovo Lorenzo Leuzzi, tanto atteso dai ragazzi e da tutta la comunità della Piccola Opera Charitas di Giulianova, come da calendario degli appuntamenti per la Quaresima 2020.Non potendo essere presente fisicamente, a causa delle restrizioni docute alla pandemia da coronavirus, il vescovo ha comunque voluto esserlo spiritualmente con un video messaggio diretto a tutta la comunità della Piccola Opera.

“Mi dispiace molto non poter essere con voi come tradizione, in questo tempo di preparazione alla santa Pasqua” dice il vescovo nel suo messaggio, “ma la situazione sanitaria non ci permette di muoverci. Desidero innanzitutto ringraziarvi per il servizio che voi rendete ai vostri fratelli che hanno bisogno di assistenza, senza mai stancarvi, e poi la gratitudine per la vostra testimonianza. La Poc è chiamata, proprio in questo tempo quaresimale e la prossima settimana santa, in preparazione all’evento pasquale, a dare una testimonianza, che Gesù è risorto perché ogni vita sia servita, ogni vita sia promossa, e voi con la vostra testimonianza rendete un grande servizio, non solo per la chiesa ma anche per tutta la società. Ogni uomo e ogni donna vale per ciò che è e non per ciò che fa e questo è un punto fermo per poter ripartire dopo questa difficoltà sanitaria”.

Gratitudine è stata espressa dal Presidente della Piccola Opera Charitas Domenico Rega: “Ringraziamo di cuore il nostro vescovo Lorenzo per la sollecitudine pastorale che ci mostra e di cui oggi più che mai sentiamo il bisogno”.

Il video messaggio del vescovo è stato diffuso on-line sulla pagina Facebook della Piccola Opera Charitas e sul sito web www.fondazionepoc.org