IL GRUPPO "OLTRE TERAMO" DONA 600 MASCHERINE E 500 PAIA DI GUANTI AL COMUNE E 300 MASCHERINE E 500 GUANTI AL CARCERE

In un momento storico in cui tutto sembra irreversibilmente cambiato e in cui il dolore e la paura imperversano nelle nostre coscienze, appare più necessario e indispensabile di sempre il valore della solidarietà.

Avere cura di quanti si trovano in difficoltà e hanno bisogno di sostegno è un imperativo morale per ciascuno di noi adesso ed esprime il senso più autentico di un’ETICA CIVILE che troppo spesso viene manifestata solo a parole.

La vera generosità dispensa più aiuti che consigli, diceva G. Flaubert, e tutto quello che ci sta accadendo richiede urgentemente l’attivazione di interventi concreti, piccoli o grandi che siano, a supporto della nostra comunità. Essere COMUNITA’ significa avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno ed è un concetto che evoca, sin dalla notte dei tempi, sentimenti quali fiducia, tolleranza, accoglienza, sostegno.

Se davvero nulla accade per caso e bisogna cercare un senso, anche e soprattutto in ciò che di terribile ci accade, forse è davvero questo il significato del nostro umano agire oggi.

E’ proprio con tale radicata volontà che il gruppo “OLTRE” sente la necessità oltreché il piacere di offrire il suo contributo attraverso una donazione al Comune di Teramo di n° 600 mascherine, n° 500 guanti in lattice monouso e diverse confezioni di igienizzanti mani ed al Carcere di Castrogno n° 300 mascherine, 500 guanti in lattice monouso e diverse confezioni di igienizzanti mani.

Rinnovando la nostra disponibilità per eventuali necessità che si dovessero presentare vogliamo concludere così: Il BENE COMUNE è ciò che rinvigorisce lo spirito e che consente di trasmettere concretamente, come preziosa eredità, solidi valori alle generazioni che verranno… ANDIAMO OLTRE!!!

Il Gruppo Consiliare OLTRE PER TERAMO