ATTENZIONE / C’È CHI CERCA DI INTRODURSI NELLE NOSTRE CASE CON LA SCUSA DI CONSEGNARE MASCHERINE

Attenzione. È stata segnalata in più località italiane, la presenza di persone che, con la scusa di dover consegnare delle mascherine donate dal comune, si introducono in casa. In qualche caso sono stati visti armati. Cercano di entrare in casa e poi rapinano. Si tratta di persone senza scrupoli e di certo pericolose. Va ricordata la necessità di non aprire a nessuno sconosciuto e nel dubbio chiamare le Forze dell’Ordine. Chi avesse necessità di avere mascherine o medicine, così come di altri aiuti, dovrà chiamare il Coc, ma nessuno apra agli sconosciuti.