Che succede in città? / ANCHE QUESTA E’ LA BELLA ITALIA

ANCHE QUESTA E' LA BELLA ITALIA

Questa è una bella storia. Anzi, questa è una storia fantastica di coraggio, imprenditoria , speranza, economia sana ed etica. Questa è una storia che parla italiano. E’ una di quelle storie che ci fa sentire orgogliosi di essere italiani. Anzi è una bella storia che parla abruzzese, anzi terrramano stretto stretto. Perché la famiglia protagonista è di Nereto (Te) . Luca Di Pietro ha studiato all’Istituto “Comi” di Teramo. Ha frequentato le estati di Alba Adriatica facendo alba con me da Donato “il disgraziato”. Come tutti i ragazzi sani di quella generazione ha partecipato ai puttan tour sulla bonifica, ha ballato al Gattopardo, è saltato per anni da una sagra all’altra della vibrata. Nel 2001, mentre gestiva la consociata americana di un'azienda di caffè italiana, ha fondato “Tarallucci e Vino”. Luca così, ha iniziato a promuovere la cultura culinaria italiana, qualcosa che mancava e che voleva ricreare a New York. Quella semplice idea è presto diventata un gruppo di ristoranti che tutti gli italiani che vanno a New York conoscono, cercano, amano. E così tutti gli espatriati europei e i newyorkesiche apprezzano molto i 5 ristoranti della grande mela per il loro autentico fascino e calore italiano.I ristoranti Tarallucci e Vino”a Union Square, 5th Avenue and Broadway, Upper West Side o a East Village sono sempre tra i preferiti del quartiere, noti per il caffè sapientemente realizzato. Il luogo perfetto per una colazione veloce, pranzi eleganti, cene rilassate o brunch .Per me quei ristoranti sono come lo spacciatore, un’ancora di salvezza, dopo 3 giorni senza pasta perso tra McDonald’s, Kfc e Taco Bell. Lapassione di Luca per tutto ciò che è l’eno gastronomia italiana, la sua professionalità, il prestigio che oramai ha acquisito, la grande esperienza di vini, davibratiano doc, assicura anche che le diverse liste di vini siano piene di gemme provenienti da aziende vinicole bio-dinamiche a conduzione familiare in Italia che non possano essere trovate in nessun'altra parte degli Stati Uniti . Come scrive il New York Time "Tutto termina bene con tarallucci e vino, afferma un popolare detto italiano: è il modo migliore per risolvere qualsiasi tipo di controversia. È un atteggiamento per evitare conflitti e concentrarsi sui piccoli piaceri della vita: c'è molto del carattere italiano in questo detto. Il progetto di Luca di Pietro, ebbe subito un successo. Nato nel 2001, Tarallucci e Vino fa ora parte di un gruppo di cinque ristoranti a New York che comprende il flagshipstore di Union Square e l'ultimo nato, Nomad nell'East Village. Un luogo elegante e multifunzionale, aperto da colazione a dopo cena. Paste fatte in casa, come cappellacci e gnocchi, ma anche cocktail ben fatti.Il punto di forza è la lista dei vini che cerca di mostrare uve poco conosciute.Ci sono quelli a cui piace la zuppa di pollo al riso, quelli che preferiscono i noodles e altri che giurano con gli gnocchi. Queste sono persone che devono ancora provare le crêpes, in particolare le delicate crêpe allacciate di Parmigiano-Reggiano che vengono delicatamente bagnate in brodo caldo e conosciute nella lingua volgare dell'Abruzzo come scrippelle 'mbusse o crêpes bagnate.” Come noto il 15 marzo 2020, il sindaco Bill de Blasio ha deciso la chiusura di tutti i ristoranti e bar di New York, tranne che per l'asporto e le consegne, come parte dello sforzo per frenare la diffusione della pandemia COVID-19. Allo stesso tempo, i professionisti medici degli ospedali della nostra città hanno lavorato 24 ore su 24 per curare le persone colpite dal virus, spesso a rischio elevato per la propria salute personale. “Tarallucci e vino” sta lottando per mantenere aperto il ristorante del West Side concentrandosi su prelievi e consegne a domicilo, ma il volume degli ordini deve aumentare per consentirgli di rimanere aperti. L’idea è stata di trovare un modo per aiutare i ristoranti della famiglia e nello stesso tempo gli operatori sanitari di New York City in prima linea nella lotta contro la pandemia di COVID-19. In tanti oggi ordinano pranzi e cene da Tarallucci e Vino, che vengono consegnati allo staff operoso di E.R. presso la NYU Langone. Molti invece acquistano pasti dai altri ristoranti della città per consegnarli ai primi soccorritori, poliziotti, volontari, senza tetto.

Da quando ha effettuato la prima consegna a New York Langone, Tarallucci e Vino ha ricevuto un grande afflusso e un grandesupporto da parte di clienti e amici generosi e solidali, che sono alla ricerca di modi per contribuire a mantenere vive le imprese locali che amano, mentre fanno la loro parte per frenare la diffusione del coronavirus. L'obiettivo di questa nuova iniziativa è mantenere impiegati i membri del meraviglioso personale e spianare la strada ad altri ristoranti di New York per fare lo stesso,mentre si lavora per nutrire un numero maggiore di professionisti della nostra salute. Info: www.feedthefrontlines.net.

Ricordo che sia il Dpcm 11 marzo 2020 sia ilDpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l’altro, di prodotti agricoli e alimentari. Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto.