IL GRUPPO ALBA ADRIATICA E VAL VIBRATA LANCIA UNA RACCOLTA DI FIRME PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'



L'attivissimo "Gruppo di Alba Adriatica & Val Vibrata. Il Buono, il Brutto, il Cattivo", animato dall'infaticabile Roberto Ritrovati, lancia una RACCOLTA FONDI, tramite Facebook. in modo TRASPARENTE, da DESTINARE ad UNA O PIU' FAMIGLIE INDIGENTI DI ALBA ADRIATICA anche per il PROBLEMA del COVID19 ... LA RACCOLTA TERMINERA' IL 19 APRILE. Intanto, lo stesso gruppo segnala che il Radio Taxi Val Vibrata ha donato 150kg pasta alla Caritas di Alba Adriatica, anche questo un gesto di grande solidarietà. Per partecipare alla raccolta fondi, questa è la PAGINA DEDICATA