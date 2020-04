RICOVERATO PER COVID SENZA PIGIAMI, INTERVIENE UN COMMERCIANTE TERAMANO E GLIELI DONA

E' arrivato da Giulianova ed è stato ricoverato per Coronavirius, con tutta la peassi conseguente, che prevede l'isolamento immediato di tutta la famiglia. Così immediato e così devastante per le dinamiche familiari, che al paziente non erano riusciti neanche a preparare una borsa con qualche cambio e, soprattutto, con i pigiami necessari per la degenza ospedaliera. E non c'era nessuno che potesse portarli, visto che tutti i familiari sono appunto in isolamento. Mentre la famiglia cercava una soluzione alternativa, la notizia ha fatto il giro dell'ospedale, fino ad uscire dal Mazzini, "scendere" dal Villa Mosca e arrivare alle orecchie di un noto commercinate teramano, il titolare di Pompili House, che in un attimo ha organizzato la donazione di pigiami per il paziente giuliese.