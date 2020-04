GRAZIE AGLI AMICI CINESI, ARTISTA TERAMANA FA ARRIVARE E DONA 1300 MASCHERINE

La solidarietà è fatta di gesti spontanei. Silenziosi. Anche se li compie chi ha fatto della voce la sua passione e la sua professione. Sandra Buongrazio è una talentuosa e apprezzatissima soprano, che canta nei teatri di tutto i mondo. Anche in Cina, dove il bel canto e particolarmente amato. Così, negli anni, ha tessuto una rete di amicizie e conoscenze, che si sono rivelate utilissime in questi giorni, visto che le hanno permesso di far arrivare 500 mascherine che ha poi donato al Comune di Teramo. E non solo, perché nel frattempo, mentre le mascherine viaggiavano, è riuscita, tramite una raccolta online, a raggiungere la somma di 700 euro per l’Ospedale di Teramo e prossimamente dovrebbero arrivare altre 800 mascherine, sempre grazie alla partecipazione dei suoi amici cinesi, che Sandra Buongrazio donerà alla Caritas diocesana.