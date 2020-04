TROVATA IN POSSESSO DI UN IPHONE RUBATO, DENUNCIATA 17ENNE

I Carabinieri di Pineto hanno denunciato, per ricettazione, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila una diciassettenne di Atri. La ragazza è stata infatti trovata in possesso di un iPhone 7S che, nei giorni scorsi, era stato rubato ad una sua compaesana ventunenne. Il telefono cellulare è stato restituito alla vittima del furto.