PRODOTTI DEL PARCO A CASA TUA, NASCE #IOSOSTENGOLAMIACOMUNITA' E GUSTI SAPORI GENUINI

L’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, attraverso l’iniziativa “#IoSostengolamiaComunità” promuove e consiglia le produzioni agroalimentari del territorio dell'Area Protetta.

In questo non facile momento storico gli operatori economici delle aree interne risultano essere ancora più vulnerabili; la sopravvivenza delle aziende agricole e zootecniche del nostro territorio è oggi un bene comune fondamentale per il mantenimento del tessuto socio economico e per la stessa tutela dell’ambiente e delle filiere di tradizione che da millenni caratterizzano, in termini di poliedrica diversità, un modo di vita sano e genuino rispettoso delle matrici ambientali.

L’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, sempre al fianco delle aziende agricole e zootecniche presenti sul proprio territorio, in vista delle imminenti festività pasquali, lancia l’iniziativa “#IoSostengolamiaComunità” con la quale vuole sensibilizzare il consumatore, circa l’importanza del consumo del prodotto locale quale espressione diretta del territorio, dei suoi saperi e dei sapori ma sopratutto garanzia massima di tradizione genuina assoluta.

“In questi momenti difficili per l’economia del nostro territorio”, dichiara il Presidente del Parco Avv. Tommaso Navarra, “appare indispensabile cercare di salvaguardare le nostre aziende agricole e zootecniche che costituiscono il tessuto connettivo essenziale della nostra Comunità Identitaria. Il “luogo di Comunità” ideato dall’Ente è uno strumento essenziale di connessione per mantenere viva la presenza economica dei nostri produttori. Oggi più che mai un acquisto responsabile assicura la vita di una Comunità e consente, rimanendo a casa, di godere della genuinità dei prodotti del nostro straordinario territorio”.

L’Ente Parco ha così predisposto una piazza virtuale con un punto di incontro telematico al quale hanno già aderito 41 aziende agricole, zootecniche e di trasformazione che hanno assicurato la possibilità di una consegna a domicilio delle loro eccellenze.

A tutti vogliamo dire “Tu resta a casa, la genuinità del nostro territorio Te la portiamo noi”.

Gli operatori e le relative produzioni sono consultabili sul sito www.gransassolagapark.it: l’elenco è in continuo aggiornamento e tutte le Aziende interessate ad aderire all’iniziativa, ricadenti nei Comuni del Parco, potranno inviare i propri dati all’indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Il consumatore, pur stando a casa e nonostante le restrizioni ed i sacrifici richiesti, può continuare a gustare la genuinità dei prodotti della propria terra.