CORONAVIRUS / IN ABRUZZO NELLE ULTIME 24 ORE 72 NUOVI CASI E 15 DECESSI

In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 1931 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo e l'Università di Chieti.

Rispetto a ieri si registra un aumento di 72 nuovi casi, su un totale di 981 tamponi analizzati (7.3 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (8 aprile) i positivi erano stati 60 su un totale di 978 tamponi analizzati (6.1 per cento).

306 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (53 in provincia dell'Aquila, 78 in provincia di Chieti, 100 in provincia di Pescara e 75 in provincia di Teramo), 57 in terapia intensiva (14 in provincia dell'Aquila, 12 in provincia di Chieti, 22 in provincia di Pescara e 9 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1203 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (101 in provincia dell'Aquila, 201 in provincia di Chieti, 513 in provincia di Pescara e 388 in provincia di Teramo).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 194 pazienti deceduti: i nuovi decessi (alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata oggi) riguardano un 58enne di Pescara; una 74enne di Montesilvano; una 82enne e una 52enne di Giulianova; un 90enne di Isola del Gran Sasso; un 91enne di Canzano; una 93enne di Spoltore; due donne, entrambe di 72 anni, e un 79enne di Pineto; un 81enne di Atri; un 84enne e un 81enne di Teramo; un 70enne di Nereto; un 55enne di Montorio al Vomano (spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse); 171 guariti (di cui 146 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 25 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 16847 test, di cui 11188 sono risultati negativi.

La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti, è legato al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso.

Del totale dei casi positivi, 199 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 369 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 805 alla Asl di Pescara e 558 alla Asl di Teramo.

Dei 72 casi positivi al Covid 19 registrati oggi, 2 fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 8 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 34 alla Asl di Pescara e 28 alla Asl di Teramo.

Il dato riguarda la presa in carico dei pazienti e non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, in quanto ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in una diversa Asl provinciale. Inoltre, per ragioni cliniche, ci sono pazienti che sono stati trasferiti da un ospedale all'altro, anche in presidi di Asl differenti.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità. (REGFLASH) FRAFLA 200409?