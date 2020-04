ARRESTATO IL GIOVANE CHE HA ACCOLTELLATO IL PADRE ALLA SCHIENA

Nel pomeriggio di oggi i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Alba Adriatica, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, hanno prelevato dal Centro di Igiene Mentale di Giulianova - e condotto al carcere di Teramo - il 2oenne L.V.D. ritenuto responsabile di tentato omicidio aggravato, per avere, la sera di sabato scorso,all' interno della sua abitazione di Tortoreto, sferrato, per futili motivi, una coltellata al padre colpendolo alla schena. Operato nella stessa notte presso il l Ospedale Mazzini di Teramo, la vittima e' tuttora ricoverato nel reparto di Chirurgia Toracica e non versa in pericolo di vita.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip dr. Marco Procaccini su richiesta del P.M. dr. Stefano Giovagnoni della Procura della Repubblica di Teramo