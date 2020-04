L’IDEA / COLORIAMO IL GRAN SASSO

Ancora una volta il Parco del Gran Sasso, con il suo Presidente Tommaso Navarra, si fa protagonista di una bella iniziativa per i bambini: “#Coloriamo il Gran Sasso”. Come sanno bene gli insegnanti e gli operatori sociali il disegno per il bambino è gioco, espressione e comunicazione. Soddisfa bisogni ludici, affettivi, emotivi. Il disegno consente di dare spazio e sfogo al mondo emotivo e ai pensieri spesso difficili da comunicare verbalmente.Spesso si è curiosi di ciò che vogliano esprimere i bambini attraverso il disegno e attraverso il colore dei loro disegni.L’uso del colore rappresenta un aspetto molto importante per la comprensione dei disegni dei bambini.Quando lasciamo un bambino libero di disegnare vedremo che spontaneamente farà una scelta di uno o più colori; questo comunica molto di se stesso e del suo rapporto con il mondo attraverso le scelte di colore che effettua.I colori scelti spontaneamente potranno variare secondo l’età, la situazione familiare, scolastica, le preoccupazioni, lo stato d’animo, ecc..Come fare a comprendere il significato emotivo di un disegno attraverso i colori? Proviamo a dare una spiegazione psicologica del significato che i colori possono assumere nei disegni di bambini e ragazzi.L’analisi dei colori fornisce informazioni preziose e quelli scelti o preferiti, magari ripetutamente, nei disegni dei bambini, rappresentano dei messaggi sul loro vissuto, sulle loro emozioni, sulle loro situazioni non sempre espresse a parole. La scelta ripetuta di uno stesso colore o di un limitato ventaglio di colori assumerà quindi un significato specifico per quel bambino in quel determinato momento di vita.Generalmente si osserva che i bambini ben adattati utilizzano in media cinque colori diversi nei loro disegni. In bambini piccoli o introversi notiamo l’utilizzo di uno o due colori. Fino ai 7-8 anni può accadere che il bambino non colleghi tra loro, mentre disegna, l’oggetto e il suo colore reale; l’”errore” può dipendere dal proprio modo soggettivo di vivere i colori. Le scelte di tonalità assumono un più alto valore emotivo. “Andrà tutto bene”, con questa semplice espressione il piccolo Nicholasal, alunno della Classe IV della Scuola primaria Melchiorre Delfico, nell’ambito del progetto di disegno promosso dai propri insegnanti,ha voluto rappresentare e condividere con l’Ente Parco il suo amato Gran Sasso visto dalla finestra della sua casa originaria di Cesacastina di Crognaleto (TE), per darci la sua visione della libertà in un momento così difficile per la nostra Comunità.“Nicholascon i suoi occhi stupendi - dichiara il Presidente del Parco Avv. Tommaso Navarra - e con la sua genuina semplicità ci ha mandato un disegno ricco del suo splendido futuro rappresentando sullo sfondo il Gran Sassod’Italia, un coloratissimo arcobaleno e un’intensa luce di un sole che riscaldai cuori con un primo piano di lui che corre beato sulle nostre praterie con in mano un aquilone colorato delle tante bandiere didiversi popoli in una fratellanza di gioia piena. Un grazie di cuore a Nicholas per il suo invito a guardare avanti e per l‘idea che ci ha suggerito“#Coloriamo il Gran Sasso”” .Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, grazie all’idea avuta da Nicholas Baldassarre, lancia “#Coloriamo il Gran Sasso” rivolto a tutti i bambini della nostra Comunità affinchè contribuiscano con la loro innocenza a dipingere un mondo diverso in questo momento non facile.Sul sito e sui nostri canali social verranno pubblicati tutti i disegni che perverranno con le dovute liberatorie genitoriali previste in materia di privacy.

Leo Nodari